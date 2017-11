Demócratas ganan 2 gubernaturas en jornada electoral

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Donald Trump pudo haber sufrido su primer golpe electoral este martes con las derrotas en las elecciones a gobernador de los estados de Nueva Jersey y Virginia, donde candidatos del Partido Demócrata se impusieron a los aspirantes del Partido Republicano.

De acuerdo con reportes de la agencia AP, Ralph Northam se impuso, en una contienda muy cerrada, al republicano Ed Gillespie, en una disputa por Virginia que el demócrata intentó concentrar alrededor del triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de 2016 y los aspectos negativos de su administración hasta ahora.

El propio presidente tuiteó esta mañana sobre la elección y aseguró que si Gillespie terminaba por imponerse acabaría con los problemas de inseguridad y la violencia de las pandillas de inmigrantes MS-13, un tema que el candidato republicano utilizó para acusar que el actual gobierno demócrata en el estado no estaba atendiendo. Tras conocerse la derrota de su aspirante, con quien no hizo campaña pública, Trump aseguró que Gillespie se esforzó pero acusó que no haberse adherido a sus propuestas fue lo que le costó el descalabro.

En tanto, en Nueva Jersey, Phill Murphy concretó lo que diversas encuestas señalaban previo a la apertura de las urnas y se convertirá en el próximo gobernador del estado, tras dejar en el camino al actual vicegobernador Kim Guadagno, que no pudo cargar con la impopularidad del presidente Trump y del gobernador Chris Christie, que además de señalamientos de corrupción fue uno de los primeros precandidatos presidenciales que se sumó a la campaña del actual ocupante de la Casa Blanca.