Demi Lovato critica esta publicidad de Instagram por avergonzar a personas con sobrepeso

CIUDAD DE MÉXICO.-Si hay algo que siempre ha caracterizado a Demi Lovato, es que está muy comprometida con las buenas causas y los estándares de belleza impuestos a las mujeres y es por eso que decidió alzar su su voz al detectar un anuncio vergonzoso en su feed de Instagram.

DEMI LOVATO NO SE QUEDA CALLADA ANTE LAS HUMILLACIONES

La intérprete de éxitos como ‘Skyscrapper’ o ‘Echame la Culpa’,ha tenido que luchar muchos a sus 26 años para que su figura sea aceptada en el mundo de la música. Es por eso que la tarde de este viernes 04 de enero decidió hablar en contra de un anuncio que detectó en su cuenta de Instagram. Esto fue lo que dijo sobre una publicidad de la app ‘Juego de sultanes’:

THIS is why I stan Demi Lovato. She’s who we need in this world to make it a better place pic.twitter.com/mcIs1xJseM

— 𝐤𝐚𝐬 💫 (@isparklelovato) 4 de enero de 2019