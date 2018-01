Demi Lovato abandona la dieta, “ya no me negaré gustos”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que por años, Demi Lovato padeciera desórdenes alimenticios como la bulimia, en su camino por la sanidad, el cual inició hace siete años, la cantante informó que “dejar las dietas” es parte del camino.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete comunicó que quiere abandonar el estrés crónico que le ocasionan las dietas y no desea darle ese ejemplo a sus fans, por lo que decidió no negarse gustos con moderación.

“Ya no me negaré gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta PERO he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans”, dijo. “Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida”.

En el documental “Simply Complicated” confesó que los problemas alimenticios aún son parte de su vida, y que recién terminó su relación sentimental con Wilmer Valderrama en 2016, tuvo una recaída pero afortunadamente salió adelante.

“Cuando estaba en una relación con Wilmer pasé tres años sin purgarme y, cuando terminamos, esa fue una de las primeras cosas que hice”. “Mientras menos tenga que pensar en comida, es más fácil tener una vida normal, y no quiero decepcionar a nadie, así que cuando tengo momentos en los que me resbalo, me siento muy avergonzada. Lo que inició la recaída fue extrañar a Wilmer. Cuando me siento sola, mi corazón siente hambre y termino comiendo todo”.