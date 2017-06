Demanda a ex gobernador y ex presidente

Miranda Macías, ex funcionario federal denuncio que fue sujeto a un proceso penal amañado, con pruebas falsas y peritajes pagados. [Carlos Figueroa/Líder Informativo]

Miranda Macías, ex funcionario federal denuncio que fue sujeto a un proceso penal amañado, con pruebas falsas y peritajes pagados. [Carlos Figueroa/Líder Informativo]

Miranda Macías explicó que conforme a derecho, al momento de su aprehensión el debería haber sido sujeto a proceso dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que es oral y donde los delitos de los que se le acusaba, no son considerados como graves.

NUEVO LAREDO, TAM.- El ex gobernador Egidio Torre Cantú y el ex presidente municipal, Carlos Canturosas, serán demandados por el abogado Juan Fernando Miranda Macías, por vulnerar sus derechos, amañar un proceso y enviarlo a prisión durante 3 días.

Miranda Macías explicó que conforme a derecho, al momento de su aprehensión el debería haber sido sujeto a proceso dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que es oral y donde los delitos de los que se le acusaba, no son considerados como graves.

“Es decir, me inventaron un delito que no cometí y así mismo inventaron un procedimiento dentro del antiguo sistema penal, lo que pone en entredicho la capacidad de los funcionarios del Tribunal de Justicia”, detallo Miranda Macías.

En el mes de noviembre, Miranda Macías fue detenido por un presunto delito de abuso de funciones, durante el trienio 2011-2013. La acusación en su contra fue interpuesta por la administración 2013-2016, encabezada por Canturosas e iniciado el procedimiento penal por la Procuraduría General de Justicia, mientras aun gobernaba Egidio Torre Cantú.

“Voy a demandar a Carlos Canturosas, voy a demandar a Egidio Torre Cantú, voy a demandar a quien resulte responsable, por la flagrante violación a mis derechos, por someterme a un proceso inexistente y usar pruebas amañadas”, dijo Miranda Macías.

“Todo fue una farsa, me inventaron un delito inexistente porque comprobé ante el Juzgado Penal que la base del mismo fue un seudoperitaje, realizado por el ahora diputado Carlos German de Anda”, indico el abogado.

Se demostró ante el Juzgado, que el presunto ilícito no fue cometido, porque la concesión hecha en esas fechas, se hizo un depósito de 69 mil pesos a la cuenta del Ayuntamiento.

“Es grave lo que está sucediendo en el estado, porque ya está vigente un Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral y a mí me vulneraron mis derechos, al someterme a un proceso con el sistema anterior; yo debí haber sido juzgado en un juicio oral y no lo quisieron hacer porque iba a exhibir las pruebas en contra de Carlos German de Anda y el arquitecto Quiñones”, enfatizó el ex Secretario del Ayuntamiento.

Miranda Macías, ex funcionario federal denuncio que fue sujeto a un proceso penal amañado, con pruebas falsas y peritajes pagados.

El proceso se encuentra en segunda instancia y será este martes, cuando el magistrado Pedro Perez Vazquez, determine el inejercicio penal o instruya se realice un nuevo juicio en contra del abogado neolaredense.