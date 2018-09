Deleita Camila Cabello a fans en Jalisco

Desde el inicio de su trayectoria, como misil, en el reality show The X Factor, Camila mostró ese ingrediente extra que necesitan las promesas de estrellas, entre las que resalta la actitud que vende.

ZAPOPAN.- Ni su papá vislumbró el éxito que la cantante cubano-estadounidense con sangre mexicana, Camila Cabello, cosecha hoy.

Hace casi dos años se separó de la girlband Fifth Harmony para marcar su propio sendero, uno que en los espectáculos que presenta la lleva a mostrarse amistosa, alcanzable, al mismo nivel que sus seguidores, con una propuesta de danza contemporánea, ritmos latinos y toques españoles, desde la vestimenta hasta los tintes sonoros, sin perder el pop y la balada.

La otra parte de su declaratoria va acompañada de mensajes de autoestima. Escoger el amor en vez del miedo, enfatiza y así lo dejó en claro ayer durante su presentación en el Auditorio Telmex ante 7 mil 500 espectadores que presenciaron su “Never be the Same Tour” en punto de las 20:35 horas, mismo con el que el lunes congregó a poco más de 11 mil personas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

“Inesperado, asombroso, como cohete. (Admiro) el esfuerzo, el empeño y las ganas que tiene de salir”, señaló a Grupo REFORMA el progenitor de la intérprete de “Havana”, conocido entre los fans de la cantante como “Papá Cabello”.

“Nunca en la vida”, añadió sobre si se imaginó la explosión que tendría la carrera de su hija. “Se siente grandioso y más regresar de esta forma”.

Son las características de humor y proximidad que pone al show para su público mayoritariamente joven, conocidos como Camilizers, además del acercamiento que tiene con ellos en redes sociales lo que lleva a su séquito a esperarla por horas en el aeropuerto con tal de saludarla, a pesar de que no siempre tienen éxito, cómo sucedió ayer a un grupo de alrededor de 80 fans que la esperaron por horas, aunque se mostraron contentos con sólo saludar a los papás de la cantante y su equipo de bailarines.

“Me gusta hablar de amarse porque es lo más importante, si estás pasando por un mal rato sólo quiero que te trates con el mismo cariño con el que tratarías a tu mejor amigo y te prometo que después de que pases por eso vas a ser mejor y más fuerte, te verás al espejo, verás la luz regresar a ti y te verás mucho mejor compuesto que antes de estar roto”, aconsejó durante su presentación de casi 90 minutos.

Cabello, quien sabe complacer a sus seguidores interpretó sus éxitos “Never be the Same”, “Bad Things”, “Consequences”, “Real Friends”, “Sangria Wine” y “Havana”, éstas dos últimas las más esperadas de la noche.

El toque mexicano estuvo presente con “México en la Piel”, pieza que interpretó acompañada de su papá y del mariachi, para concluir su presentación en punto de las 21:56 horas.