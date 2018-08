Delegaciones federales por iniciar transición

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La transición en las delegaciones federales iniciará a partir del mes de septiembre señaló Enrique Cárdenas del Avellano al destacar que por hora, dentro de estás dependencias debe de haber tranquilidad.

“Habrá primero una transición en las dependencias nivel federal y después se irán bajando las instrucciones a las delegaciones federales, para que quienes ahora están al frente, puedan hacer la entrega a quienes serán los nuevos responsables”, estableció.

El Delegado Regional de la Secretaría de Gobernación dijo que en donde si hay preocupación es en la revisión de los súper salarios que pudieran estar recibiendo algunos funcionarios federales ya que esta situación esta siendo revisada.

“Ni siquiera el hecho del supuesto despido de personal debe de preocuparnos, que en muchos de los casos, estos son personal de carrera y solo algunos cuantos somos personal de confianza, como un servidor, que sabemos que en determinado momento tenemos que entregar el cargo”, refirió.

Por el momento, todo se sigue trabajando igualmente, aún no es el momento de entrega recepción, eso comenzará a partir de septiembre, y cada dirección y cada Secretaría dará su instrucción a cada una de los delegados para que a su vez cuál es la persona a la que se le va a hacer la entrega, dijo.

“Ahorita hay mucha especulación, que los superdelegados que van a llegar y que no se que, eso simplemente es una posición que se ha mencionado y que se ha dado y que en su momento se harán llegar”, señaló.

Hay que estar tranquilos, lo que más inquieta por supuesto es los super salarios nada más los que ganan arriba del millón o el millón de pesos, lo grueso de la burocracia no llega a eso, ojalá y llegaran por supuesto pero no, entonces no hay mayor preocupación, insistió.

Se habla también de que quieren sacar secretarías de la Ciudad de México, pero esa es una situación qué hay que analizar no tomar la medida nadamas de un plumazo, eso lleva su tiempo, comentó.