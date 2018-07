Delegación Mexicana, a un paso de llegar a las 100 medallas de oro en JCC

BARRANQUILLA.-Continúa la actividad en Barranquilla 2018, donde la Delegación Mexicana no se ha cansado de sumar medallas para llegar a un total de 229, de las cuales 92 son de color dorado, con lo que se encuentra a muy poco de llegar al centenario de preseas áureas.

El domingo comenzó con el triunfo de Nuria Diosdado y Karem Achach, quienes obtuvieron una calificación de 83.5442 puntos para colgarse el oro en la modalidad de dueto técnico en nado artístico.

El Tiro Deportivo sigue cosechando medallas para la delegación mexicana y ahora fueron José Sánchez y Luis Morales los que se adjudicaron el 1-2 en la modalidad rifle tres posiciones individual, tras vencer a Cuba en la gran final.

Otra medalla de oro cayó en Gimnasia Artística, donde el equipo mexicano, conformado por Marcela Quijano, Mildred Maldonado, Sara Ruíz, Itzel Sainz y Karen Villanueva sumó un total de 39.400 puntos para colgarse la medalla de oro.

Además, la Gimnasia entregó otras tres medallas, esta vez el 1-2-3 en All Around individual, donde Rut Castillo y Marina Malpica se llevaron el oro y la plata respectivamente; mientras que Leyda Juárez, a pesar de terminar con la tercer mejor puntuación no pudo subir al podio debido a que el reglamento de la competencia no permite ocupar el podio completo por un solo país, por lo que su lugar fue ocupado por la colombiana Lina Dussan, quien se llevó el bronce.

La parte más dramática de la jornada fue en la noche con el atletismo, donde Patricia Sánchez, con un espectacular regreso en la recta final, ganó la medalla de oro en los 10 mil metros femenil; mientras que su compatriota, Vianey de la Rosa, terminó en la tercera posición para llevarse el bronce.

Asimismo, el mexicano Juan Luis Barrios hizo historia tras conseguir el triunfo en la prueba 10 mil metros varonil, con lo que conquistó su octava medalla de oro en JCC.

De esta manera, la Delegación Mexicana culminó la actividad del domingo con un total de 229 medallas, de las cuales 92 son de color dorado. Colombia ocupa el segundo lugar de medallero con 50 preseas de oro; mientras que Cuba, país del que se espera un gran cierre, llegó a 45.