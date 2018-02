Del Toro obtiene el Bafta al mejor director por The Shape of Water

El pasado 4 de febrero The Shape of Water se llevó otro galardón clave en esta temporada de premios con la victoria de Guillermo del Toro el sábado en la gala del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

E.U.-El cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó hoy, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a mejor director por The Shape of Water.

Del Toro, de 53 años, que hace poco más de un mes se llevó el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso a Martin McDonagh “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, Christopher Nolan (“Dunkirk”), Luca Guadagnino (“Call Me by Your Name”) y Denis Villeneuve (“Blade Runner 2049”).