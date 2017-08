Dejaremos negociación de TLCAN si Trump inicia salida: SRE

Luis Videgaray dijo que México no seguirá en la mesa si EU inicia el proceso para salirse del tratado durante las conversaciones; Trump insistió en empezar un tratado nuevo si no hay acuerdo.

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró hoy en Washington que México se irá de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si el presidente Donald Trump inicia el proceso para salir del tratado en medio de las conversaciones.

“Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto que México no habrá de continuar, pero creemos que podemos tener una buena negociación para México y para las otras partes. No estamos ahí todavía”, dijo al ser cuestionado sobre si su país se levantaría de la mesa si el proceso no avanza.

Trump manifestó esta semana que estaba pensando iniciar el proceso de salida del TLCAN, que duraría seis meses, en medio de las negociaciones que están teniendo lugar para negociar mejor el tratado para Estados Unidos.

Al respecto, Videgaray fue cuestionado por la prensa si México seguiría en la mesa en caso de que el presidente estadunidense pusiera en marcha ese proceso, a lo que respondió con un rotundo “no”.

“Creemos que la negociación tiene ya un proceso, ya estamos en una renegociación, es una renegociación constructiva”, añadió inmediatamente después a las puertas del Departamento de Estado, donde justo antes había mantenido una reunión de una media hora con su homólogo estadunidense, Rex Tillerson.

Incluso, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que tras una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross y el representante comercial, Robert Lighthizer, acordaron trabajar de manera “seria” en la renegociación.

El jefe de la diplomacia mexicana y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realizaron desde este martes una visita de trabajo a Washington para hablar del TLCAN y de otros asuntos de la agenda bilateral con funcionarios de la administración Trump, entre ellos el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el representante de Comercio, Robert Lighthizer, los dos hombres que marcan la línea de negociación estadunidense en el tratado.

Desde el final de la primera ronda de renegociación, el 20 de agosto, Trump ha amenazado con sacar a Estados Unidos del tratado comercial en tres ocasiones, la última este lunes en una rueda de prensa en la Casa Blanca, a pocos días de que arranque la segunda ronda en México.

Videgaray insistió en que México está “completamente comprometido” con una renegociación “con el proceso establecido”.

Guajardo admitió esta semana, tras la última amenaza de Trump, que México trabaja en un “plan alternativo” por si el mandatario estadunidense decide romper el tratado. Unos días antes había asegurado que el TLCAN no estaba “tambaleándose”.

Este miércoles Donald Trump se refirió al TLCAN al reiterar que es un “horrible, terrible acuerdo” y aseguró que México no está feliz de renegociarlo ni de sus advertencias de retirarse de él.

“México no está feliz, pero como les dije: Hicieron mucho dinero por muchos años y nadie los molestó. Vamos a cambiar eso. Ojalá podamos renegociarlo, pero si no, le pondremos fin y empezaremos de cero con un acuerdo de verdad”, dijo Trump durante un discurso en Springfield, Missouri.

Videgaray y Guajardo llegaron el martes a la capital estadunidense y a primera hora de este miércoles entraron en la Casa Blanca.

Además de verse con Tillerson, Ross y Lighthizer, Videgaray se reunió con el asesor de Seguridad Nacional, H.M. McMaster. En su agenda estaba también previsto verse con el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner.