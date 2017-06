Dejan estudios 200 jóvenes de preparatoria

NUEVO LAREDO, TAM.- Los casos de deserción en el Conalep se presentan principalmente durante los primeros 3 semestres, ya que en estos hay jóvenes aún muy inmaduros, y deciden en algún momento dejar sus estudios y dedicarse a otra cosa.

El porcentaje mayor de deserción ocurre en el primer año, por ejemplo en la generación actual entraron alrededor de 750 alumnos, y en el transcurso de 3 años 200 jóvenes se van, por determinadas causas,

“En estos tres años que mencionamos, se nos van entre el 10 y 15%, todos los muchachos son inmaduros, no saben si quieren estudiar, esta sería la principal causa, que no tienen madurez, no hacen sus trabajos, están en una etapa de rebeldía, y que no acatan órdenes o no se someten a las reglas de disciplina, y terminan yéndose y dejando la escuela”, explicó Raúl Posadas Madariaga director del Conalep Nuevo Laredo.

Por lo consecuente ya en el resto de los semestres de 4 a 6, estos jóvenes adquieren la madurez necesaria para continuar con sus estudios, según dijo el propio director, reduciendo el índice de deserción hasta el 5%, donde influyen, el que se casen, por necesidad trabajar.

“Tenemos 562 muchachos en sexto semestre de los cuales se revisa su situación para que concluyan todos su preparatoria, se ven alternativas de evaluación, y no se les complique el finalizar sus estudios, y pueda graduarse, es la manera en que los apoyamos, y logramos que cumplan con su educación”, mencionó Posadas Madariaga.

Para finalizar el director del Conalep, agregó que en el estado existen 8 planteles, y de todos el de Nuevo Laredo tiene el primer lugar en jóvenes que terminan sus estudios, representado en un 70% de egresados, lo que indica que de 10 estudiantes 7 finalizan satisfactoriamente, esto muy por encima de la media nacional.