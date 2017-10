Deja ITAVU; tenía una semana en el cargo

El martes de esta semana le notificaron que no procedía su nombramiento. [Juan Rodríguez/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO.- A través de su cuenta de Facebook, Mariza Zarate Flores, anunció que su designación como delegada del Instituto Tamaulipeco de Vivienda Urbana (ITAVU) no procedió, y por lo tanto ha dejado el cargo, justo a poco más de una semana de que le fue anunciado.

“Buen día, les aviso que el día de ayer fui notificada que mi nombramiento no procederá, por respeto a la ciudadanía lo informo por este conducto, en una semana se hicieron grandes avances, lo lamento por las personas que salían con una sonrisa y la esperanza de que se daría seguimiento, me retiro con la conciencia tranquila, como cuando terminé mi gestión de regidora, de haber cumplido siempre con los principios de mi partido en el ejercicio público”, escribió la ex funcionaria.

Zarate Flores apenas había asumido el cargo como titular del ITAVU el lunes de la semana pasada, pero el martes de esta semana le notificaron que no procedía su nombramiento.