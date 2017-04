Deja de culpar a tu pasado por tu presente

Si culpas hasta al perro por tomar malas decisiones no dejes de leer esta nota

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado deja huellas importantes en nuestra vida y en ocasiones son tan profundas que debes sanarlas para seguir adelante. Es por ello que aquí te dejamos algunos tips para que tomes las riendas de tu vida.

1. Si culpas a tus padres en todo momento. Es verdad que la familia tiene mucho que ver con nuestro carácter, pero si tus padres se divorciaron, si no llevas una buena relación con tu mamá o tienes problemas con tu familia, lo primero que debes hacer es replantearte qué tanto te afecta esa situación en tu vida diaria. Debes de ver tu presente y tener expectativas en el futuro en donde probablemente nadie de tu familia esté presente, por lo que debes de cortar con todos los traumas que vienes cargando.



2. Si culpas a tu ex. Un desengaño amoroso no puede truncar esa parte de tu vida. Es verdad que debes tener un duelo y que pudo haber sido muy doloroso, pero debes entender que la vida sigue y que en el mundo hay millones de personas que serán diferentes.

3. Heridas de la infancia. Abuso, desamor y abandono son las más frecuentes, pero si en lugar de culparlas por todo lo que estamos pasando ¿las tomamos como estandarte para ser mejores personas? Créeme que la gente te verá como una gran chica, puede que esto suene complicado, pero siempre hay gente especializada que te puede ayudar a superar todos estos traumas.

4. Malas decisiones. Sí, cometiste un error, fue grave, pero ya pasó. Tienes que saber que no hay problemas sino oportunidades de desarrollo. Así que levántate y sigue adelante. Siempre hay una ventana o puerta abierta para gente con talento y tú eres única.

5. Traiciones. Generalmente duelen mucho ya que se dan de las personas más cercanas, pero no debes culpar a las personas que te dañaron de todo lo malo que te pasa. Ya pasaste el trago amargo ahora debes salir adelante y verás que ley del boomerang te regresará todo lo que perdiste.