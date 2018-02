Deja daños materiales al no respetar señal de alto

Al llegar al cruce con el bulevar Eva Sámano de López Mateos, Kevin no respetó la señal de alto y su unidad es impactada por una camioneta.

NUEVO LAREDO, TAM.- Por no respetar la señal de alto, un imprudente conductor provocó un aparatoso accidente, que solo dejó daños materiales.

Kevin C., de 20 años, residente en la colonia La Sandía, ahora deberá pagar los daños, así como la multa que le fue impuesta por agentes de Tránsito y Vialidad Munidad.

A bordo de una camioneta Dodge Ram modelo 2004, sin placas, pero de procedencia extranjera, Kevin circulaba de oriente a poniente sobre la calle Canales.

Se trata de una Chevrolet Colorado modelo 2007, manejada por Pedro, de 59 años, con domicilio en la colonia Buenavista, quien iba por Eva Sámano de sur a norte y tenía vía de preferencia.

“Yo hice alto y al ver que no venía nada, seguí con la marcha y en eso el señor de la troca dio vuelta sin mirar si venía carro o no y me impactó”, fue lo declarado por Kevin a los agentes viales.