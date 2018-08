Defraudan a connacionales al ofrecer empleo fuera del país

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Autoridades estatales advirtieron a connacionales del riesgo a que están expuestos, al buscar contratarse de manera libre en supuestas empresas que ofrecen oportunidades laborales y simplemente no existen por lo que cometen fraude al cobrar incluso alguna suma de dinero.

“Son fraudes a connacionales que migran a Estados Unidos o Canadá en busca de un empleo y mejores condiciones de vida, en muchas ocasiones son engañados por personas o empresas que las ofrecen un empleo y no cumplen con las condiciones y derechos laborales”, dijo Alexandro Perales Huerta.

Hemos detectado sobre todo en redes sociales páginas que ofrecen vacantes para trabajar en Estados Unidos y Canadá, detectamos que no existen, buscamos a los empleadores y resulta que no existe o no está ofertando vacantes, señaló el Director del Servicio Nacional del Empleo.

Dijo que al detectar el fraude, se denuncia a la Policía Cibernética para que investigue el caso, en lo que va del año se han reportado 6 casos.

que la reunión de hace debido a la creciente problemática de fraudes a los paisanos no sólo en Tamaulipas, si no en todo el país; les ofrecen lugar de trabajo entre otras prestaciones a cambio de una suma fuerte de dinero y cuando llegan al lugar prometido resulta que no existe y han sido víctimas de fraude.

El funcionario estatal señaló que en coordinación con la embajada de Estados Unidos y las autoridades tanto federales como estatales, realizaron está reunión encaminada a mantener una comunicación para que quienes migran lo hagan por el canal correcto.

“Determinamos que migren a través del Servicio Nacional del Empleo por que nosotros ofrecemos todas las condiciones de seguridad jurídica y de la mano de los derechos humanos y laborales de las personas”, apuntó.

Agregó que la población en general a que se informen antes de hacer gastos para viajar al extranjero en busca de empleo; que se acerquen al servicio nacional del empleo para aclarar sus dudas, toda asesoría es gratuita.