Definen hoy vuelo de Aeroméxico

Para hoy se sabrá si se cancela o no el vuelo matutino. / [Reynaldo García / Líder Informativo]

Para hoy se sabrá si se cancela o no el vuelo matutino. / [Reynaldo García / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Para hoy se define si Aeroméxico cancela por dos meses el vuelo matutino de la ruta Nuevo Laredo-Ciudad de México; de cancelarse autoridades se proponen conseguir lo más pronto posible otra aerolínea.

Durante el miércoles pasado en la Ciudad de México, representantes de Aeroméxico dialogaron con la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, el presidente del Consejo de Instituciones, Emilio Girón Fernández de Jáuregui y Rodolfo Garza González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); también estuvieron presentes funcionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

La diputada federal y el presidente municipal Rivas Cuéllar quieren evitar la cancelación del vuelo matutino de Aeroméxico durante los meses de noviembre y diciembre porque obligará a los pasajeros frecuentes a desplazarse hacia el aeropuerto de Monterrey.

En caso de que Aeroméxico decida cancelar en definitiva, para el sector empresarial el reto será conseguir otra aerolínea que cubra la demanda del vuelo matutino.

“Aeroméxico es una empresa privada y por eso sus decisiones se basan en la rentabilidad y en costos, eso lo comprendemos, pero nosotros buscamos que no se afecte a Nuevo Laredo porque es una ciudad que merece salir adelante. Nosotros esperamos que en breve podamos reunirnos nuevamente con los representantes de Aeroméxico”, opinó el presidente de la COPARMEX.

Abdala Carmona comentó que no será rápido el ingreso y operación de otra aerolínea que cubra el servicio, por ello esperan que Aeroméxico no quite el vuelo matutino mientras el gobierno municipal y ella gestionan la participación de otra aerolínea.