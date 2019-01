Decreto de importación de autos vigente hasta marzo

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta marzo del siguiente año, y no en diciembre, es la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados americanos; aclaran que la fecha se extendió mediante el decreto de diciembre 2017.

Jesús Alberto Marina Delgado, presidente de la Comisión de Vehículos de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD), explicó que en marzo próximo termina la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos americanos usados, y consideró oportuno recordarlo.

“Nos acostumbramos a esperar un nuevo decreto a finales de cada diciembre pero en ésta ocasión la vigencia es hasta el próximo mes de marzo.”, precisó Marina Delgado.

La prórroga, agregó, permitirá a los importadores tener un marco jurídico para dar seguridad a sus operaciones de importación definitiva y regular sus trámites, basados en la norma que entró en vigor en diciembre de 2011 y que vencía el último día de diciembre de 2018, pero que se extendió para marzo próximo.

El día 28 de diciembre de 2017, la Secretaría de Economía autorizó la sexta prórroga para el decreto hasta marzo del siguiente año para permitir la importación definitiva de autos usados americanos por las aduanas de la frontera norte de México, y su vigencia terminará el último día de marzo de 2019.

Se trata del decreto publicado el 1 de julio de 2011 y que ha sido modificado mediante diferentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en fechas como el 31 de enero de 2013, 30 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 26 de diciembre de 2016,

Los requisitos del decreto piden la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

Marina Delgado consideró que la disminución de las importaciones definitivas sí está relacionada con los requisitos solicitados por el decreto, como presentar el certificado de origen, porque es complicado para la mayoría de los dueños de vehículos o para los importadores que realizan el trámite ante la Aduana; un segundo factor son los impuestos que se deben pagar por la importación de acuerdo al valor del vehículo conforme a un listado establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).