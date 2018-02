Decepciona presentación de Justin Timberlake en el Super Bowl

ESTADOS UNIDOS.– Justin Timberlake se hizo presente en el medio tiempo del Super Bowl. Aquellos 12 minutos eran, para muchos, los más esperados de la noche.

“¿Lo hará mejor que Lady Gaga?”, se preguntaron algunos, pero ¿lo fue?

El estadounidense abrió su presentación con Filthy, el primer sencillo de su actual disco “Man of the Woos”, la entrada no fue espectacular, lo reconocemos.

Posteriormente continuó un remix de sus viejos hits, el momento mágico llegó con el holograma de Prince y el baile se desató con “Can´t Stop the Feeling”.

¿Y entonces? Los usuarios en redes sociales querían fuegos artificiales, increíbles coreografías, una espectacular escenografía, más, mucho más…

Al igual que la crítica, los memes empezaron a inundar las redes sociales.

Mi última relación estuvo más entretenida que la presentación de #JustinTimberlake

Casi me da un coma por aburrimiento. 😒😪#SuperBowl Meh… — (ѕ.ѕ.ω) ¤ щάrчoŋ ¤ (@MaryonSamsa) February 5, 2018

Ante la mediocridad de Justin Timberlake me permito arreglar el medio tiempo pic.twitter.com/hLMMw9E2cU — 9 0 0 0 (@9000x) February 5, 2018

Lo único rescatable del show de medio tiempo del #SuperBowl fue la banda del recodo cantando junto a Justin Timberlake. pic.twitter.com/xxCchEcya9 — La Comadre 👑 (@LaComadree) February 5, 2018