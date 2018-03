Debemos trabajar en conjunto: Chava

NUEVO LAREDO, TAM.- Caminar por todas las colonias de Nuevo Laredo y conocer de viva voz los problemas de la gente, para buscar solucionarlos, objetivo del candidato a la Diputación Federal por el Distrito 1 de Tamaulipas.

Así arrancó oficialmente la campaña del Candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Diputación Federal por el Distrito Uno de Tamaulipas, Salvador Rosas Quintanilla, quien acompañado de su suplente Manuel Canales Bermea y de la candidata suplente a la senaduria de la República, Imelda Sanmiguel Sánchez.

“Debemos trabajar en conjunto para regresar a Nuevo Laredo al camino del desarrollo que desde hace tiempo y todos los sabemos nos han querido sacar, tenemos la experiencia con el mismo trabajo y mi esfuerzo de su servidor y de Manuel Canales”, añadió Rosas Quintanilla.

Ante un nutrido grupo de simpatizantes que se reunieron en el estacionamiento de centro de diversión ubicado en Guerrero y Sonora, Rosas Quintanilla, expresó su confianza en obtener el triunfo en los comicios del primero de julio próximo. El también agente aduanal, comentó que los ciudadanos no quedarán decepcionados, porque regresará con ellos, se van y no vuelven los que no son de aquí, los que no tienen profesión, ellos aquí viven, es de Nuevo Laredo y no va a defraudar a nadie.

“Aquí estaremos de regreso, porque soy de Nuevo Laredo, soy agente aduanal y porque mi ciudad es el puerto más importante de la república mexicana y el número tres de Estados Unidos, quiero escuchar los problemas de todos y buscar juntos una solución”, concluyó.

Desde este punto de reunión, inició el candidato a diputado federal un recorrido y un pegoteo por diversos puntos de la ciudad, iniciando así los trabajos que le permitan obtener el voto de los ciudadanos para representarlos en el Congreso de la Unión.