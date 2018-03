‘Debemos aprender a crear nuestra felicidad’

NUEVO LAREDO, TAM.- Marco Antonio Regil, conductor de programas de concurso y conferencista, y los youtubers Rorro, Farid y Roberto, además de Evan Lemoine, fueron los encargados de cerrar el 5to Congreso Juvenil organizado por IUVE, mismo que les fue un gran éxito al mantener lleno total en ambos días.

Los primeros en atender a la prensa fueron los tres jóvenes emprendedores, escritores y youtubers, quienes obviamente se robaron la atención de las jovencitas que asistieron al evento y que obviamente los siguen en redes sociales, los tres conferencistas contagiaron su carisma y ganas de superación a los estudiantes asistentes, ya que su conferencia trató como en poco tiempo y al decidirse hacer las cosas logran éxito con sus proyectos.

En cuanto a los temas que expusieron fue el “Uso de la Tecnología para hacer Proyectos Sociales” a cargo de Rorro, “Dar significado a la Vida de Cada Individuo” desarrollado por Roberto, “Deja de Soñar y Haz tus Seños Realidad” por Farid, temas que escogieron basados en sus programas y proyectos que han sacado adelante.

Los tres jóvenes coincidieron, en que todos los jóvenes con dedicación, esfuerzo y disposición de salir adelante pueden lograr lo que piensen y sueñen, al mismo tiempo dicen que toman como base el que sus proyectos sean con el fin de ayudar a alguien más.

Por su parte Marco Antonio Regil, se dijo muy contento de este tipo de eventos se lleven a cabo en la actualidad, ya que el acercar esta información a los estudiantes de hoy en día, es de suma importancia, para orientarlos a tomar buenas decisiones y que sepan que así como otros han podido superarse y ser líderes, ellos tienen lo necesario para lograrlo.

“Es importante que los jóvenes sepan el como todos vemos y debemos a aprender a crear nuestra propia felicidad, ser los creadores de nuestra realidad, porque si estamos sentaditos esperando a que alguien más nos hable, o nos diga que hacer, y en cada día tenemos más en claro que en el mundo que vivimos nadie nos puede hacer felices, nadie nos puede salvar, o solucionar nuestros problemas, en si somos nosotros quienes debemos empoderarnos y salvarnos a nosotros mismos, y superarnos por nosotros mismos”, mencionó Marco Antonio Regil.

Para finalizar hizo un llamado no solo a los jóvenes, sino a toda la población, de que no esperen sentados a que alguien los salve, sino empezar uno mismo por los cambios personales, y no fijarse en que la gente lo llegue a llamar loco, ya que solo así se podrá generar un cambio verdadero en la sociedad mexicana.