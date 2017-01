Debe SEGOB revisar Iglesias

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaria de Gobernación debe de iniciar una investigación en torno a Pastores e Iglesias que explotan el culto religioso y que no cumplen con su registro oficial, por lo que se encuentran dentro de la ilegalidad y si corre el riesgo de que sean manejadas por estafadores, sostuvo Luis Armando González Isas.

“Nosotros lo hemos venido denunciando desde hace algún tiempo, existen en Tamaulipas grupos de personas que promueven la palabra de Dios, pero que no cumplen con los requisitos de estar registrados de la manera debida ante la Secretaría de Gobernación”, destacó el Presidente de la Fraternidad de Pastores en la capital del estado.

Lo anterior luego de ser cuestionado acerca de los requisitos que deben de reunir las diversas congregaciones que trabajan en difundir la palabra de Dios.

Para evitar que la gente sea sorprendida por este tipo de personas o de Iglesias que no cumplen con sus registros oficiales, estás deben de tener en la entrada de los templos, sinnúmero de registro y además, también debe de ser exhibido públicamente el apéndice en donde se encuentran sus datos debidamente aprobados, refirió.

“Conocemos a algunas de estas organizaciones, sobre todo porque estás incluso se han promovido en algunos medios de comunicación, la verdad es que no entendemos el porque hasta la fecha no se ha realizado ninguna investigación y menos, el porque no se ha aplicado alguna sanción por parte de la Secretaría de Gobernación”, estableció.

El Pastor de la Iglesia Luz para las Naciones señaló que existe un grave riesgo al dejar de operar a ese tipo de agrupaciones o Iglesias que están fuera de la Ley debido a que se corte el riesgo de que estas, caigan en el terreno de la extorsión.

“Ante ello sería una buena idea el hecho de que se investigue a todas las agrupaciones religiosas y verificar que estas cumplan con sus registros oficiales y con ello, evitar problemas posteriores que puedan afectar a los creyentes”, terminó.