Debe estado nombrar Presidente de IETAM

CIUDAD VICTORIA,TAM.- El fracaso del INE para buscar nombrar a un nuevo presidente del IETAM, es un grave problema que en el futuro se puede solucionar, si el Estado recupera el procedimiento legal para designarlos, señaló Alejandro Ceniceros Martínez.

El Presidente del Consejo Estatal del Partido del Trabajo reveló que este organismo político propondrá una reforma a la Ley para que el Congreso Local, en un futuro, pueda nombrar a los consejeros electorales autónomos a quien sea el Presidente de los órganos locales electorales autónomos, como el IETAM.

Para ello se requiere de una reforma sustancial y definir bien cuál es el procedimiento para poder nombrar a estos consejeros electorales y que retome el Estado esa función el Congreso del Estado, dijo.

Ello, luego de calificar como “grave problema”, el hecho de que el Consejo General del INE, no haya podido lograr la asignación de un nuevo presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas y haber dejado como encargada del organismo a María de los Ángeles Quintero Rentería.

Comentó que esta rara decisión, para ellos, busca beneficiar a algún actor político por lo que se debe de estar al pendiente.

“A alguien quiere beneficiar y que ha existido una presión definitivamente ante el Órgano Electoral es claro, por la cantidad de presidentes que hemos tenido en menos de dos años, cuatro personas han pasado por la presidencia del órgano electoral”, dijo.

Esto habla de qué hay un problema grave en la designación de estos funcionarios desde que se entregó en forma irregular y violando la soberanía de los estados al Consejo General del INE el nombramiento de estos consejeros electorales, agregó .

“Bajo el pretexto de la no intervención de los gobiernos de los estados ha estado de mal en peor, sobre todo ahora, cuando el INE dice que no hay una persona que cumple con el perfil, se me hace bastante tendencioso”, concluyó.