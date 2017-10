Debate en Twitter por los emojis de hamburguesas de Google y Apple

CIUDAD DE MÉXICO.- No es casualidad que Google y Apple sean dos de las empresas tecnológicas más importantes del mercado. Los profesionales que en ellas trabajan son de los mejores en su campo. Sin embargo, desde este fin de semana, los usuarios de Twitter ponen en duda sus dotes culinarias porque consideran que no saben montar una hamburguesa.

Thomas Baekdal, un usuario de Twitter, se dio cuenta el pasado sábado de que los ingredientes de la hamburguesa de los emojis de Google y Apple tenían un orden distinto. El descubrimiento generó un debate en la red social sobre cuál era el orden correcto.

I think we need to have a discussion about how Google’s burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) 28 de octubre de 2017

La hamburguesa de Google tiene el queso debajo de la carne, mientras que la de Apple encima. Para muchos, Apple es quien lo hace bien, ya que el calor derrite el queso y permite que se escurra por los bordes de la carne. En cambio, con el orden de Google, se escurre por el pan y también podría hacerlo fuera de la hamburguesa.

Sin embargo, la receta de Apple tampoco era del gusto de todos ya que colocan la lechuga bajo la hamburguesa. De esta manera, el calor de la carne provoca que pierda frescor y se marchite.

“Obviamente, el queso debe ir encima de la carne. Pero la lechuga debe estar aislada por el tomate, así que ambos son incorrectos”.

Cheese on top obv. But even more important is to NEVER place the lettuce under the patty. Grease slide targeting pants instantly. — Stockholm Skyline ❎ (@TimSthlm) 29 de octubre de 2017

“El queso encima, obviamente. Pero aún más importante es no colocar NUNCA la lechuga debajo de la hamburguesa. La grasa cae sobre los pantalones al instante”.

@paulkidd the bigger questio is who on earth puts the lettuce at the bottom?? #buggerupaburger — Karen Percy (@PercyKaren) 29 de octubre de 2017

“La gran pregunta es quién en la tierra pone debajo la lechuga”.

Un trabajador de Facebook, Kaspar Klippgen, quiso sumarse al debate y señaló orgulloso que la empresa de Mark Zuckerberg y Microsoft sí aplica correctamente el orden de los ingredientes:

“Facebook sabe cómo (se hace). Pero equipo, tenemos que hablar con David Marcus sobre ser tan tacaño con el sésamo”.

Ante tantas dudas y respuestas, Baekdal quiso comprobar las recetas de distintos chefs pero no encontró un orden predeterminado, cada cocinero coloca los ingredientes de manera distinta. Aunque no halló la receta perfecta, un usuario enlazó una imagen del probable orden correcto:

Viendo el panorama, Sundar Pichai, CEO de Google, escribió un tuit asegurando que dejarían todo lo que estuviesen haciendo para ponerse a trabajar en el problema del emoji de la hamburguesa:

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) 29 de octubre de 2017

“Dejaremos todo lo que hacemos y nos pondremos a trabajar el lunes, si la gente se pone de acuerdo con la manera correcta de hacerlo”.

Fuente: La Vanguardia