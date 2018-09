De Winterfell a Gotham; “Jon Snow” podría reemplazar a Ben Affleck como Batman

CIUDAD DE MÉXICO.-Si no era suficiente el rumor acerca de la salida de Henry Cavill del DCEU, dejando vacante el papel de Superman (que podría ser tomado por Michael B. Jordan, con todo y polémica racial incluida); ahora nos llega nueva información acerca de otros de los personajes de la Liga de la Justicia y un posible nuevo interprete.

Fuentes señalan que Warner Bros. se reunió con Kit Harrington, mejor conocido como Jon Snow de Game of Thrones, para que tomara el manto del murciélago en la nueva película de Batman dirigida por Matt Reeves, reemplazando de paso a Ben Affleck, del cual se duda su continuidad desde el lanzamiento de Batman v Superman.

Los reportes apunta que la productora está muy interesada en que sea él el elegido, tanto así que le mostraron imágenes retocadas digitalmente de su aspecto como el Caballero de la Noche.

Si bien no hay una confirmación como tal, no es un secreto que Reeves siempre ha mencionado que su versión del Hombre Murciélago requeriría a un Bruce Wayne mucho más joven de lo que es Affleck. Si bien el director de Argo está involucrado en el proyecto como productor, no se ha dicho nada de su aparición como el protagonista de la historia.

Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto, pues la película de The Batman podría entrar en producción a más tardar en el 2020.