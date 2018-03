‘De nada sirve cambio de horario’: comerciantes

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la finalidad de tener un ahorro de energía aprovechando la luz del sol, el domingo 11 de marzo inicia el Horario de Verano en la frontera norte de México, sin embargo los comerciantes de esta frontera no prevén ahorro alguno, aseguraron algunos comerciantes que se ubican en el centro histórico de la ciudad.

El comerciante Pedro Hernández dijo que de nada sirve el cambio de horario, ya que no se ve ningún ahorro en el recibo por concepto de consumo de energía eléctrica.

“Los cambios de horario no benefician a los comercios ni a los hogares, ya que esto no se ve reflejado en el recibo de la luz, con el cambio de horario o no se sigue pagando la luz alta, la verdad no representa ningún ahorro para nuestros negocios”, subrayó.