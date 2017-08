¡De locura! Phelps reta a McGregor en nado libre

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de lo que se vivió el fin de semana pasado con la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, otro reto insólito sale a la luz en el deporte. El estadunidense Michael Phelps retó al irlandés a una prueba de nado libre.

El ganador de 23 medallas de oro olímpicas utilizó las redes sociales para publicar una imagen en la que reta al peleador de las artes marciales mixtas. En la fotografía, se ve a McGregor con una gorra de natación y googles.

El pasado sábado, el peleador de la UFC perdió por nocaut técnico ante Floyd Mayweather, que incrementó su récord invicto a 50-0. Ambos ganaron bolsas millonarias, se estima que “Money” se embolsará entre 300 y 350 millones de dólares, mientras que McGregor alrededor de 100.

All of this talk… Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT

— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 de agosto de 2017