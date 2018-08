De cadete “Tello” en serie de “Luismi”, a trabajar con Alfonso Cuarón

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de cobrar protagonismo al interpretar al cadete “Tello” en la producción de Luis Miguel, la serie, el actor Jorge Antonio Guerrero explicó cómo ha sido inesperado su crecimiento y cómo es que sin tanta preparación, llegó a trabajar ahora al lado de alguien como él director Alfonso Cuarón en su próxima película, la cual fue rodada durante cinco meses en la capital.

“Primero que nada estoy muy agradecido. Algo de lo que más disfruto cuando estoy en el set es el colaborar, creo que es un ejercicio social microcultural que nos invita a preguntarnos sobre cómo estamos haciendo las cosas más allá del set y si esto está teniendo un resultado como el que está teniendo, imagínense lo que podríamos hacer”.

El actor, quien esta semana grabó en la capital al lado de Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra parte de la nueva entrega de “Sitiados”, la serie de FOX Premium que hablará sobre parte de la historia de México combinada con ficción, destacó cómo es que sin planearlo, su carrera ha crecido como la espuma.

“En el arte cinematográfico tengo poco, desde la película de Alfonso que fue en el 2016. Tenía yo 23 años más o menos y hubo gente que tuvo la paciencia de enseñarme a esa edad en ese momento, creo que eso fue fundamental en mi vida, porque me enseñaron a ser más respetuoso con tu proceso y a reconocer que todos estamos luchando y que nos hace falta trabajar.

“Fueron maestros que tuvieron esa paciencia y esa devoción para que juntos pudiéramos sembrar algo. Sinceramente les digo que me falta mucho por trabajar y el no olvidarme de eso creo que es algo de lo más importante. Yo no estudié propiamente actuación, estudié literatura, empecé a hacer poesía en voz alta en espacios públicos y eso, aunado con el entrenamiento, me empezó a llegar poco a poco, y si, solito empezó a salir, conecte con gente de teatro, empezamos con producciones independientes y con esa seriedad diría yo”.

Si bien la cinta “Roma” estrenará este mes en Venecia, el actor desconoce si asistirá. “No sé si vaya a dar tiempo (de asistir). Empiezo otro proyecto a finales de este mes”, finalizó.