De 3 que me acusan de recibir sobornos sólo conozco a uno: Lozoya

El ex director de Pemex enfatizó que no estuvo “relacionado ni a cargo de ningún aspecto administrativo" en la campaña de Peña Nieto por lo que no pudo haber desviado recursos para financiar campañas.

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dijo que en la carpeta de investigación de la PGR por el caso Odebrecht, no existe una sola prueba que acredite que recibió dinero para adjudicar contratos a la empresa mientras era director de Petróleos Mexicanos y que de las tres personas detenidas en Brasil, sólo conoce a una.

“La primera falsedad en la que han incurrido las tres personas que sí se encuentran acusadas en Brasil es que dicen conocerme; a la única que conozco y que hay evidencia es a Luis Alberto de Meneses Weyll, a quien conocí como a muchos empresarios en empleos previos a mi trabajo en Pemex, a los otros imputados no los conozco”, dijo el ex funcionario federal.

Lozoya Austin acudió esta mañana ante la PGR para conocer la carpeta de investigación por el caso Odebrecht; tras revisarla, el ex director de Pemex, dijo que tiene total certeza de que “no hay un solo documento que acredite alguna conducta indebida”.

El ex funcionario enfatizó que no estuvo “relacionado ni a cargo de ningún aspecto administrativo” en la campaña de Peña Nieto por lo que no pudo haber recibido sobornos para financiar candidaturas; y que en ese momento no era posible saber que él ocuparía un cargo público.

“Es una absoluta especulación que se supiera que ocuparía un cargo. Todo esto suponiendo que existen esas declaraciones, que hasta el día de hoy no existen en la carpeta de investigación”, precisó.

Lozoya dijo que durante su administración, Odebrecht ganó dos licitaciones, las cuales pasaron por un proceso de autorización, revisión y supervisión, por lo que “es imposible que esa decisión la tomara una sola persona, pues existen múltiples candados”.

Dijo que incluso esos contratos fueron revisados y auditados en su proceso de otorgamiento, tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación, organismos que no realizaron ninguna observación y los resultados no fueron impugnados por los otros concursantes.

Sobre la denuncia que presentó el PRD ante la Fepade, el ex director de Pemex dijo que dirigió un escrito a Santiago Nieto, titular de esa dependencia, para que sea citado si así se requiere, para aclarar esta situación.

Lozoya Austin dijo que es el primer interesado en limpiar su nombre; acerca de su patrimonio aseguró que lo ha construido con su esfuerzo en los más de 20 años de carrera y todo se encuentra en las declaraciones patrimoniales que presentó ante la Secretaría de la Función Pública cuando fungió como director de Pemex, incluido su salario como funcionario.

Agregó que no hubo ninguna observación y que solicitó la reserva de ciertos datos para preservar su seguridad y la de su familia.

“Jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas, de la ley, como empresario y como funcionario público”, puntualizó. Dijo que tras su paso por Pemex regresó a sus actividades en el sector privado y reiteró que tiene una amplia carrera profesional en la que ha demostrado honestidad, por lo que “voy a defender mi buen nombre y mi reputación”.

El pasado domingo se publicaron en México y Brasil investigaciones periodísticas según las cuales tres ejecutivos de Odebrecht dijeron que el ex director de Pemex recibió 10 millones de dólares, en dos pagos, a cambio de ser beneficiados con la adjudicación de contratos relacionados con la refinería de Tula.

El ex director dijo que tras las versiones periodísticas difundidas el 11 de agosto pasado entró en contacto con sus abogados y decidió comparecer por escrito ante la PGR y solicitar un citatorio para conocer la acusación en su contra.