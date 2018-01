DC acaba de cambiar la historia de Watchmen

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente DC Comics está llevando a cabo un evento editorial de nombre Doomsday Clock, la cual es la tercera (y posiblemente última) parte del misterio detrás de Rebirth y la unión del universo de Watchmen y el de DC.

Para poner en comunión historias tan disímiles, Geoff Johns y su equipo han hecho algunos ajustes a la obra de Alan Moore; el más comentado, el regreso del Comediante al final del número. Al principio esto se tomó como algo interesante, muchos esperaban ver cómo resolvían esto conforme se desarrollara la trama.

Bueno, esto se resolvió en el tercer volumen, afectando de raíz todo lo que es Watchmen. Resulta que, después de ser lanzado por Ozymandias al vacío, el Comediante es rescatado por el Doctor Manhattan, quien lo transporta a Metropolis.

Decimos que esto afecta a “Los Vigilantes”, porque toda la línea trazada por Moore y Dave Gibbons, se fundamenta en la muerte de Edward Blake; de no darse este suceso no pasaría nada de lo que se vio en el cómic de los 80. Aún más, de no darse esa historia, Rebirth y Doomsday Clock tampoco tendrían sentido.

Habrá que ver cómo resuelven esta paradoja conforme se desarrolla la trama, pues parece que DC va a volver a enredar su universo, como ha sido un recurrente en toda su historia.