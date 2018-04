Darvin Chávez jugará en futbol finlandés

CIUDAD DE MÉXICO.-México tendrá otro representante en el futbol europeo: Darvin Chávez, campeón olímpico con México en Londres 2012, jugará en el club Jaro perteneciente a la segunda división de Finlandia.

El exfutbolista de Monterrey y Veracruz, quien tenía un año sin jugar, fue invitado por un amigo a dicho club finlandés, en donde pasó las pruebas correspondientes.

“La oportunidad se dio por parte de una persona que ha estado acá, me habló y me dijo que había una posibilidad de venir a jugar y se la acepté. Es algo nuevo para mí, algo diferente y más con la poca oportunidad que tuve allá en México sería algo importante y bonito conocer un país diferente, un futbol diferente y no dudé en venir para acá”, aseveró Chávez a Mediotiempo.

El futbolista mexicano llegará a la ciudad de Jakobstad con un clima actual de hasta -20 grados Celsius, además del obstáculo del idioma, lo que sin duda será todo un reto a partir de finales de abril, cuando comenzará la temporada.

“Desde que llegué todo es diferente, el clima, es lo que he notado más que el idioma, acá hablan sueco, finlandés, inglés, pero lo que sí es un poco complicado en estas fechas no puedes entrenar al aire libre, tienes que entrenar en campo cerrado, son cosas diferentes, experiencias nuevas para uno que gracias a Dios se me dio esta oportunidad de vivirlas y muy contento de estar aquí”, agregó en la entrevista telefónica.