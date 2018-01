Danna Paola recupera su celular

Quien devolvió el celular no pidió nada a cambio. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- A días de haber denunciado en redes sociales el robo de su iPhone X, Danna Paola recuperó el móvil.

Pese a que la actriz había ofrecido recompensa, quien devolvió el celular no pidió nada a cambio, solo mantener su identidad anónima.

“No me interesa quién haya sido, pero en verdad se lo agradezco con todo mi amor. Esa persona no pidió recompensa, no quiso nada… Y eso habla más que cualquier cosa”, expresó en Stories Instagram.