Danna Paola niega que vaya a hacer «Quinceañera»

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y cantante Danna Paola negó que vaya a ser ella una de la actrices de «Quinceañera», aunque aceptó que hará un proyecto próximamente.

«Están haciendo un montón de remakes, ¡está muy de moda! No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando ‘Élite’, estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela, hay una sorpresa de otra cosa pero no es eso», dijo este domingo durante la firma de autógrafos de su nuevo disco titulado «SIE7TE».