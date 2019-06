Daniela Castro muestra resolución de inocencia; fue acusada de robo

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Castro mostró su resolución de inocencia en el caso de robo en una tienda en el que se vio involucrada el año pasado.

La actriz compartió en Instagram un video en el que muestra la resolución firmada por un fiscal de Texas, reitera que es inocente y pide respeto para los que no creen en su inocencia.

«Quiero compartirles algo muy importante, mi resolución de inocencia, que no había tenido la oportunidad de subirla a las redes, me siento con el compromiso de hacerlo y sobre todo que vean que es original, está firmada por el fiscal de Texas y sobre todo que las leyes en Estados Unidos son incorruptibles, una; dos, aquí está perfectamente claro que el fiscal dice que no había causa de arresto, soy inocente. Gracias a los que me han apoyado, a los que no y han hablado de mi, les digo que respeten, tengo una familia, muchas gracias, que Dios los bendiga», expresa al tiempo que enseña el documento ante la cámara.