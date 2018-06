Daniel Peña visita a vecinos de la colonia los Olivos Uno

NUEVO LAREDO, TAM.- “Seguimos trabajando y recorriendo nuestra ciudad hasta el último segundo de este compromiso y atendiendo el llamado de los vecinos, esto aún no termina y ahora nos tocó recorrer las calles de la colonia los Olvios 1, este no es el Nuevo Laredo que se muestra, este es en el que vive nuestrta gente y no es el que merece”, dijo Daniel Peña Treviño. candidato del PRI a la Presidencia Municipal.

Entre sus actividades, Daniel peña agradeció a los jóvenes de Liga Oriente administración 2017-2018 este reconocimiento e invitarme a formar parte de sus logros, deseándoles éxito en el próximo Campeonato Latinoamericano en la cuidad de Panama, seguiremos apoyando a deportistas para poner en alto el nombre de Nuevo Laredo.

Como siempre en sus recooridos, Daniel Peña estuvo acompañado de la maestra Elsa Taméz, quien es bien recibida por los ciudadanos, ya que al igual que el candidato, ella es recordada por haber estado al frente del DIF, con una visión mucho más cálida y humana.

El candidato del PRI organizará tres cierres estratégicos, con estructura, redes afectivas y parte de lo territorial.