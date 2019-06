Daña la salud tomar en exceso de bebidas hidratantes

Ingerir electrolitos cuando no son necesarios, pueden llegar a causar deshidratación y desarrollar enfermedades como hipercalemia o hipernatremia

NUEVO LAREDO TAM.- Nutriólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierten que quienes consumen bebidas hidratantes en exceso; pueden sufrir daños a su salud, ya que ingerir electrolitos cuando no son necesarios, pueden llegar a causar deshidratación y desarrollar enfermedades como hipercalemia o hipernatremia.

Al respecto, la coordinadora delegacional de Nutrición y Dietética del Seguro Social, Erika de la Garza González, informó que en su mayoría las bebidas hidratantes están compuestas por agua, glucosa, fructosa, sacarosa, electrolitos, sodio, magnesio, calcio y fósforo, y en algunas ocasiones, vitaminas C, E y complejo B. “Por eso se recomienda el uso de estas bebidas únicamente a personas que realicen algún tipo de ejercicio con duración de más de 90 minutos al día, ya que debido al desempeño físico pierden gran cantidad de agua y electrolitos a través del sudor”, señaló.

Además, mencionó que una persona que no realice algún deporte o ejercicio no podrá expulsar de la misma manera los compuestos, por ende tendrá una sobrecarga de función renal que podría derivar en un hipercalemia, esto sucede cuando los riñones no pueden filtrar los altos niveles de potasio en la sangre.

Añadió que la ingesta de manera frecuente bebidas hidratantes puede tener efectos adversos y causar deshidratación además de letargo, debilidad, irritabilidad con elevaciones graves del nivel de sodio puede ocurrir que la persona convulsione y llegue al coma, al presentar hipernatremia que es el exceso de sodio en la sangre.

“La mayoría de los consumidores de estas bebidas abarcan todas las edades y en su mayoría no tienen la necesidad de consumir este producto, sencillamente con tomar dos litros de agua en promedio al día cubrirán sus necesidades de hidratación”, apunto.

Por último, la nutrióloga recomendó que en caso de presentar algunos de los síntomas ya mencionados, es importante que acudan a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana para que reciban el tratamiento adecuado.