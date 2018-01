Daña uso desmedido del teléfono celular: Psicólogo

NUEVO LAREDO, TAM.- El uso desmedido del teléfono celular aísla a las personas y fomenta el individualismo, a pesar de que fue creado para el establecimiento de una intercomunicación, advirtió el psicólogo Jesús Muñoz López.

El especialista consideró alarmante que tanto niños como jóvenes y adultos rompan con mayor frecuencia sus vínculos con la realidad y se refugien en las nuevas tecnologías.

“Ahora con la nueva tecnología, las personas ya no conviven personalmente, ya los saludos, felicitación, conversaciones son más por las redes sociales e incluso el celular se usa poco para hablar que fue para lo que se creó, ahorita ya nada más se utiliza para textear, esto provoca que se pierda el contacto con las personas”, comentó.

Aseguró que tanto jóvenes como adultos se sienten aceptados al tener muchos amigos en las redes sociales, lo que provoca que se pierda la realidad, sintiendo afecto de manera virtual a través de un smartphone, computadora o tablet. “Las redes sociales no son recomendables para los menores, los niños necesitan jugar, realizar actividades físicas y convivir con la familia para que tengan pláticas reales y no a través de algún dispositivo, para ellos, no son necesarias”, dijo.

Para evitar llegar problemas con los menores, el psicólogo recomendó a los padres de familia estar muy atentos para detectar si el enganche que tienen los niños, adolescentes y jóvenes con el uso de estos aparatos va más allá de lo normal.

Aconsejó a las personas a realizar un uso apropiado de la tecnología y en cuanto a los menores que estas sean utilizadas para labores educativas.