Dan prisión domiciliaria al ex gobernador Andrés Granier

El juez cuarto de distrito decidió que el arresto domiciliario sea en su casa ubicada en cerrada de Cerro de la Miel, No. 26, colonia Romero de Terreros Pedregal de San Francisco, delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.-El Juez Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa, concedió al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, la Prisión Preventiva Domiciliaria, esto luego de que por la mañana de este lunes se celebrará una audiencia en el Poder Judicial Federal.

El abogado del ex mandatario, Miguel Romero Pérez, al término de la diligencia en los juzgados federales, informó que la autoridad tenía tres días para determinar si se le concedía o no el arresto domiciliario al ex gobernador, pero esta noche se supo de la resolución.

“Se promovió un incidente de revisión de medidas cautelares, se celebró con la participación de la defensa, del Ministerio Público Federal y la Secretaría de Hacienda, únicamente en el juzgado fue la celebración de la audiencia, ahora el juez habrá de resolver, tiene hasta tres días hábiles para poder resolver”, explicó el abogado.

Y agregó: “Confiamos en que existen elementos suficientes para que pueda continuar con sus procesos desde su casa, atendiendo su condición de salud y de edad; creo que estamos en el momento oportuno para que se pueda resolver de manera adecuada y conforme a derecho este asunto”.

Sin embargo, esta noche se ha informado que Andrés Granier podrá seguir su proceso judicial en su casa, así lo señala el resolutivo: “Es procedente y se declara fundado el incidente promovido por el procesado Andrés Granier Melo, de otorgamiento de la medida de seguridad domiciliaria sustitutiva prevista en el artículo 55 del Código Penal Federal”.

