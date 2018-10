Dan conocer lista de nominados al Balón de Oro 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El Balón de Oro que definirá al mejor futbolista de la temporada, ya tiene a sus nominados. La revista France Football ha dado a conocer a los que pelearán por el galardón.

En el transcurso del día se conocerá la lista completa. De a poco se han ido dando a conocer a los futbolistas. Los primeros en ser nombrados fueron Sergio Agüero del Manchester City y Alisson Becker del Liverpool pero por su temporada con la Roma.

Edinson Cavani del PSG, Gareth Bale y Karim Benzema del Real Madrid continuaron con la primera entrega de la lista de 30. En la siguiente aparecieron Kevin De Bruyne del Manchester City, Roberto Firmino del Liverpool, Diego Godín del Atlético de Madrid, además de Thibaut Courtois del Real Madrid pero por su temporada con el Chelsea.

Junto a ellos está Cristiano Ronaldo, el ganador de las últimas dos ediciones del Balón de Oro y que buscará conquistarlo por tercera vez consecutiva.

La siguiente entrega incluyó a los campeones del mundo, N’Golo Kanté y Antoine Griezmann. Del Chelsea y del Atlético de Madrid respectivamente. Junto a ellos están Isco del Real Madrid, Eden Hazard del Chelsea y Harry Kane del Tottenham.

Fuente: Sopitas