Dan a Yalitza Aparicio reconocimiento en Kid’s Choice Awards México 2019

La protagonista de ROMA aseguró que no le interesan los papeles protagónicos pues desea conocer otras áreas en el mundo del cine

E.U.-A Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por ROMA, no le interesa tener protagónicos pues desea conocer otras áreas en el mundo del cine.

La oaxaqueña ha recibido varias invitaciones para seguir actuando, esperando que pronto se anuncie el próximo en el cual participará.

“Han sido diferentes los personajes que me han llegado, no siempre protagónicos. No ando buscando (eso), quiero aprender en diferentes áreas, quiero experimentar otras cosas”, señaló esta mañana.

Yalitza pasó por la alfombra roja de los Kid Choice Awards, celebrada en el Auditorio Nacional, y donde recibió el galardón Prosocial de Nickelodeon.

La distinción se entrega todos los años a celebridades u organizaciones sin fines de lucro por sus acciones que inspiran a la juventud a tener un impacto positivo en sus comunidades.

“Estoy contenta de estar en esto, tengo la idea siempre de mostrar que sí se puede, no me gustaría rendirme en ningún momento”, expresó.

En la ceremonia Yalitza contendía al Premio Inspiracion; sin embargo se quedó atrás en la carrera de alzar el galardón pues la youtuber La Bala fue quien recibió la condecoración.

La nacida en Tlaxiaco hace 25 años, sin estudios actorales, fue seleccionada por Alfonso Cuarón para encarnar a Cleo, un trabajadora doméstica en la cinta ROMA, basada en su propia vida.

Yalitza también competirá esta tarde en los Kid Choice Award por el blimp naranja en la categoría de Inspiración Favorita, junto a Isabella de la Torre “Bala”, Raúl Jiménez y el boxeador Saúl «El Canelo» Álvarez.