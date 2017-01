Dan a conocer el nombre oficial del Episodio VIII de Star Wars

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de las redes oficiales de Star Wars, Lucasfilm dio a conocer el nombre oficial del Episodio VIII de la saga; mismo que se estrenará en diciembre de este 2017.

Como puedes ver, el filme será conocido como The Last Jedi (El Último Jedi), suponemos que haciendo referencia al entrenamiento de Rey a manos de Luke, siendo ella la última de la que una vez fuera la Orden de Caballeros Jedi, que se encargara de cuidar toda la galaxia.

Hay que tener cuidado, pues parecería que después del final de esta trilogía (y de haber más películas seriadas), más de la mitología de La Fuerza, siendo que no existirían sucesores de Rey; cosa que no creemos posible dado el éxito financiero que suponen la cintas de Star Wars y que esta ideología es parte fundamental de la misma.

It’s official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23 de enero de 2017