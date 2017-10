Damnificados de Oaxaca reciben tarjetas de apoyo sin fondos

MÉXICO.- En el poblado oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec, damnificados por los sismo de septiembre pasado, denuncian que a pesar de haber recibido tarjetas con dinero para iniciar la reconstrucción de sus hogares, se han encontrado conque dichas tarjetas no tienen fondos.

Tal es el caso de María Luisa Ríos Santiago, damnificada de 70 años de edad, quien ha intentado cobrar el dinero otorgado por las autoridades en tres ocasiones, sin que hasta el momento tenga éxito.

“No pasa, es saldo insuficiente que le marca, son tres veces que le ha marcado […] no tiene dinero, la señora ha venido varias veces y su tarjeta no pasa […] vuelve a salir, saldo insuficiente, me marca”, señaló la empleada de una ferretería donde doña María Luisa pensaba comprar algunos materiales para iniciar la reconstrucción de su casa.

La tarjeta de Bansefi número 5515-0950- 0031-2212, que le entregó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene un peso.

Ante ello, doña María Luisa comentó: “A mí, ya me da pena venir […] que me depositen, yo necesito el dinero […] yo sola estoy a cargo de mi hermano”.

El 12 de septiembre, la señora fue registrada en el censo de viviendas dañadas, por lo que recibiría 120 mil pesos para materiales y pagar la mano de obra para la reconstrucción.

“Yo fui a la casa de materiales y ahí me dijeron su tarjeta no tiene fondos, ya lo ocupó, ya lo gastó, me dicen. No es la primera vez”, lamentó María Luisa Ríos.

Ante los constantes sismos y réplicas que se han venido registrando en la zona, doña María Luisa decidió pedir dinero prestado para evitar que su casa se le desplomara por completo; hasta el momento se ha gastado 60 mil pesos.

La semana pasada, personal de Bansefi y Sedatu intentó quitarle la tarjeta a doña María Luisa, quien narró lo sucedido:

Llegaron y dijeron, “venimos a recoger la tarjeta porque se la dieron por equivocación. ¿Cómo?, le dije. Entonces esos muchachos se quedaron sorprendidos, nos dicen que la casa ésta dañada […] Hable a México a Bansefi, les dije me quieren quitar mi tarjeta, el muchacho que habló conmigo me dijo, que no entregue la tarjeta”.