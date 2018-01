Dama es encontrada seme-inconsciente por monóxido de carbono

NUEVO LAREDO, TAM.- Intoxicada con monóxido de carbono, al tener encendido un anafre con carbón en el interior de su domicilio, resultó una mujer.

Dominga Cruz Cruz, de 28 años, fue auxiliada por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que la trasladaron al Hospital General de Zona “Solidaridad”, donde quedó internada.

En los primeros minutos del miércoles, se reportó al Centro de Control, Comando, Comando y Comunicaciones C-4, que en el domicilio de calle Pino Suarez 3302 y Morelos, estaba una persona inconsciente.

Al lugar fueron enviados elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes al entrar al domicilio, encontraron a la mujer semi-inconsiente, al estar intoxicada con monóxido de carbono.

Después de darle los primeros auxilios, Dominga fue llevada al Hospital General, donde quedó encamada bajo observación médica.

El reporte de las autoridades establece que la mujer tenía un anafre con carbón encendido en el interior de un cuarto de 3 metros por 2 metros, sin ventilación, lo que provoco se intoxicara.

“Es importante que no se use anafres con carbón o se meta leña a una habitación, pero si lo hacen para calentarse, deben contar con una ventilación para que el humo se salga y no se intoxiquen”, señaló un oficial de la dependencia municipal.