Cumplir, la mejor forma de gobernar

NUEVO LAREDO, TAM.- Hablar con franqueza y cumplir con la gente, es la mejor forma de gobernar, aseguró Enrique Rivas Cuéllar, quien reconoció como una gran oportunidad y distinción trabajar como presidente municipal de Nuevo Laredo.

Uno de los temas que respondió durante la entrevista con Líder Informativo, es cómo evitar perderse entre la soberbia y el poder.

“Que son puestos de velcro, como dice mi padre, que se quitan, que se ponen, que pueden durar 2 años, quizá más, no sé. Pero es una enorme oportunidad que tengo como ciudadano, una enorme distinción poder ser el presidente municipal de tú ciudad, y poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, siempre hablando directo, sin medias tintas, sin una mano atrás, y decirle a la gente de manera clara y directa. Esa es la mejor manera, porque esto se va a acabar. Es la mejor fórmula que hemos abrazado, y los resultados que se han dado, estoy contento. “, expresó.

El fortalecimiento de la amistad con Laredo, Texas, la buena relación con el gobernador García Cabeza de Vaca así como el trabajo cercano con la sociedad, son resultados significativos para el presidente municipal Rivas Cuéllar durante los primeros 3 meses de su gestión.

“Fueron tres meses intensos. Sabíamos a lo que le entrábamos, estábamos listos, tenemos la preparación, la convicción, los valores. ¿En qué he crecido? En la fortaleza, en la familia, ahí está el centro de mi energía, mis equilibrios, ahí es donde me siento importante, todo lo demás me queda claro que no debo perder el piso”, comentó Rivas Cuéllar.

Rivas Cuéllar rechazó las políticas económicas aplicadas por el gobierno federal, por eso dijo que es el momento de sacar la casta y prepararse, y como presidente municipal de Nuevo Laredo trabaja con el gobernador de Tamaulipas para responder a los neolaredenses.

“El blindaje es el desarrollo económico, la generación de empleos. Veo 2017, efectivamente, no me sustraigo. Además de que generarán una espiral inflacionaria natural, pero también pueden haber coyunturas importantes para Nuevo Laredo, donde podamos tener un desarrollo, trabajo, compensándolo”, explicó el presidente municipal.

“En el tema de la gasolinas, donde el presidente municipal, las autoridades locales no inciden, el antídoto es generar condiciones de empleo para poder contrarrestar la embestida económica que vendrá. El tipo de cambio también tiene una afectación pero permitirá que seamos una tierra competitiva para los inversionistas”, añadió el entrevistado.

El mercado de consumo interno, puntualizó que es una buena oportunidad para propiciar crecimiento económico y afrontar la adversidad económica en 2017.