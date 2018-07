Cuidan en el DIF NLD al menor maltratado

El procurador señaló que los casos de violencia se ventilan más en la clase media hacia abajo, aunque eso no quiere decir que en la clase media alta no se den. [Agencias]

El procurador señaló que los casos de violencia se ventilan más en la clase media hacia abajo, aunque eso no quiere decir que en la clase media alta no se den. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.-El área de la Defensa del Menor, la Mujer la Familia, y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Nuevo Laredo, continúa brindando apoyo a niños que por alguna razón sufren distintos casos de violencia, como es la física, psicológica, violencia sexual, abandono, descuido, negligencia, asistencia social, o deserción escolar.

Sergio Octavio García Garza procurador de esa dependencia, mencionó que esta última se presenta solamente cuando hay deserción en la familia, y eso hace que los mismos niños no quieran ir a la escuela, aunque aquí no hay violencia, a final de cuentas se traduce como violencia.

Añadió que en la Casa Hogar “Mi Casa DIF” ahí hay niños desde recién nacidos hasta los 12 años de edad, ahí tuvieron un total de 45 niños en lo que va de este año, niños que son llevados ahí y que sufrieron de alguna de las violencias antes señaladas.

“De ese número entran y salen, ahorita tenemos alrededor de 17 niños teníamos 33, bajo el número porque se van entregando niños a sus papás o familiares, donde se hacen estudios a los padres dependiendo del tipo de violencia que haya, y se entregan los niños”, indicó.

Agregó que en algunas ocasiones no se realiza la entrega hasta que los padres no se rehabiliten por ello la entrega dura un poco más de tiempo, para ello cuentan con escuela para padres, así como la evaluación psicológica, en el departamento de psicología, que tienen ahí mismo.

Destacó que los padres de familia tienen que acudir a las terapias, de lo contrario no les entregan a sus hijos, eso viene siendo como un requisito, normalmente los padres del menor tienen que acudir a corto plazo por espacio de tres meses, mientras que a largo plazo son seis meses aproximadamente.

El procurador manifestó que en cuanto a “Semillas de Amor” ahí son llevados menores desde los 12 años en adelante hasta los 18, donde en lo que va de este 2018 han atendido un total de 36 menores de edad, al sufrir distintos casos de violencia.

Precisó que en lo que respecta al “Centro de Atención a la Mujer, Víctima de Violencia” el número de casos es baja, ya que los niños que ahí acuden van acompañados y la mayor parte de los casos no son violencia física, sino más bien psicológica.

“Cuando hay maltrato entre el padre y la madre por la razón de que no se llevan bien o tienen algún problema, entonces es cuando nosotros intervenimos a raíz de alguna llamada telefónica o simplemente vienen las personas a pedir auxilio, y nosotros lo que hacemos es intervenir con el fin de proteger a la familia”, apuntó.

Garza García mencionó que las cifras marcan que en esta dependencia se recibieron un total de 15 menores, mientras que en el caso de la Unidad Especializada para la Atención, la Violencia Intrafamiliar y de Género (UNEVIC), se manejan a través de recorridos y llamadas anónimas.

Agregó que esta unidad está compuesta por un psicólogo, un paramédico, un abogado y el chofer, la unidad se mueve al lugar donde la víctima es reportada, en esta unidad se reportaron un total de 503 atenciones, donde solamente en un 10 por ciento hubo violencia física, en total de todos los casos mencionados dan un total de 599 atenciones, donde pudo haber diferente violencia.

“En el caso mio calculo que un 10 por ciento máximo un 15, podría ser violencia física, el teléfono donde la ciudadanía puede denunciar cualquier caso de violencia es el 075, o bien al 115-2038, que es un teléfono estacionario, las llamadas al 075 no se pueden hacer a través de teléfonos celulares”, dijo.

El funcionario subrayó que entrando la llamada, quien habla debe dar los datos del problema que a detectado sobre todo la dirección, en caso de tener el nombre de los menores o de la familia proporcionarlos, la ubicación exacta del lugar, y en unos minutos llegará UNEVIC, para brindar apoyo a quienes no solicitan.

El procurador señaló que los casos de violencia se ventilan más en la clase media hacia abajo, aunque eso no quiere decir que en la clase media alta no se den, lo que pasa es que a lo mejor no se denuncian, por razones del mismo estatus social, por lo que es muy raro que le brinden atención a personas de clases alta.

Por último detalló que la atención que le brindan a las personas que sufren de algún tipo de violencia es bastante buena, donde lo primero que ofrecen es el auxilio psicológico así como la atención médica que es la más importante en forma inmediata, después de ello ven cual es la problemática del asunto para abocarse a él.