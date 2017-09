¡Cuidado! falso mensaje circula sobre WhatsApp ‘gratuito’

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo engaño sobre el servicio de mensajería WhatsApp ha cruzado fronteras y comienza a llegar a muchos usuarios para hacerlos caer en una ‘broma’

El mensaje dice lo siguiente:

“Now, You can do Whatsapp Without Internet From Today. Whatsapp launches Ultra-Light Wifi Feature to Enjoy Free 3G Internet wherever you go for whatsapp application, Click On Below Link to Activate Now”