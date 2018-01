‘Cuesta de enero’ causa problemas depresivos

NUEVO LAREDO TAM.- Luego de los gastos que se tuvieron en las fiestas decembrinas y fin de año, los efectos de la “Cuesta de enero” comienzan afectar a las familias neolaredenses, con el incremento en las atenciones por problemas depresivos, aunado a la violencia económica que hay en los hogares.

Cristina Antonia Pérez Monje, psicóloga del programa Violencia Intrafamiliar de la Jurisdicción Sanitaria número 5, manifestó que al verse afectados con los gastos del año pasado, el estrés afecta a los matrimonios, dado que el recurso con el que cuentan no es suficiente para solventar los gastos.

Añadió que ambas situaciones están ligadas por que las familias enfrentan, una de las condiciones que afecta más esta situación familiar, es cuando comienzan a empeñar o vender sus prendas de valor para hacer frente a los gastos.

Destacó que esto, con el paso de las semanas, afecta más su economía. Ante ello recomienda tratar de administrar el recurso con el que cuentan, asimismo con el salario que se perciba evitar hacer compras innecesarias, y adquirir realmente lo que verdaderamente necesitan.

Reveló que muchas familias al entrar la cuesta de enero no tienen siquiera para cubrir las necesidades básicas, como es la alimentación y vestimenta, lo que causa problemas dentro de muchos hogares.

“Es mejor que las familias no se deshagan de sus pertenencias en las casas de empeño para poder gastar en lo que les falta, sino que con el dinero que ahorita tienen vallan solventando lo que es lo principal, para que no se vuelvan a estresar por no tener dinero”, concluyó la psicóloga.