Cuerpos en tráileres en Jalisco, culpa del fraude en 2006, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que los cuerpos encontrados en dos tráileres, en Jalisco, es consecuencia del fraude electoral del 2006, pues culpó a Felipe Calderón de desatar la violencia y la inseguridad.

“Los muertos que ponen en dos tráileres, es producto del fraude electoral del 2006, porque se desató la violencia. No ganaron la elección en 2006, impusieron al presidente, y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Y desde entonces hay mucha violencia en México. “Pero fue el origen el fraude electoral, no hay que olvidarlo. No estaría así el país y entonces hay que refrescar a veces la memoria”, dijo.

Reiteró que en el país hay una gran decadencia, una gran crisis.

No solo es un problema económico, dijo López Obrador, sino social, moral, de inseguridad, de violencia, todo lo que padecemos.

“Y no me estoy justificando, esto va a cambiar. Ha sido un rotundo fracaso la política que se ha venido imponiendo desde hace 30 años”, aseveró.

Adelantó que en unos días va a reunirse con los familiares de los 43 de Ayotzinapa y creará una comisión para que atienda el caso.