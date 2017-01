Cubanos quedan varados en México

NUEVO LAREDO, TAM.- Un grupo de cubanos que llegaron al Puente Internacional 1 de Nuevo Laredo, una hora después de concluir la ley “Pies Mojados/Pies Secos” que los beneficiaba con asilo automático en Estados Unidos, permanecen varados en esta frontera.

Por esta frontera, diariamente cruzaban entre 40 a 50 cubanos, para recibir asilo en el vecino país. Con el término de esta ley, serán detenidos y deportados por las autoridades norteamericanas.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, implementaron un dispositivo especial a mitad del Puente Internacional número 1, para explicar a los cubanos, las nuevas leyes que rigen, que incluye su arresto hasta por dos años y deportación a Cuba.

“La suerte no estuvo de nuestro lado”, señaló Ernesto Vazquez Sánchez, quien viajó durante varios meses y cruzo 11 países para quedar varado en esta frontera.

“Iba a Florida, ahí vive una tía, en Cuba dejé a mis padres y a mi esposa, como muchos cubanos, quiero una mejor vida para mi familia; yo me voy a entregar a las autoridades migratorias, ya me dijeron que pasaré hasta dos años en la cárcel y al final, me van a deportar a mi país”, dijo Ernesto.