Cubanos permanecen varados en esta frontera ante sueño frustrado

“La suerte no estuvo de nuestro lado”, señaló Ernesto Vazquez Sánchez, quien viajo durante varios meses y cruzo 11 países para quedar varado en esta frontera. [Carlos Figueroa/Líder Informativo]

Por minutos ya no alcanzaron el beneficio de la ley “Pies Mojados/Pies Secos” que los beneficiaba con asilo automático en Estados Unidos

NUEVO LAREDO, Tam.- Un grupo de cubanos, que llegaron al Puente Internacional 1, una hora después de concluir la ley “Pies Mojados/Pies Secos” que los beneficiaba con asilo automático en Estados Unidos, permanecen varados en esta frontera.

Por Nuevo Laredo, diariamente cruzaban entre 40 a 50 cubanos, para recibir asilo en el vecino país. Con el término de dicha ley, ahora serán detenidos y deportados por las autoridades norteamericanas.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, implementaron un dispositivo especial a mitad del Puente Internacional número 1, para explicar a los cubanos, las nuevas leyes que rigen, que incluye su arresto hasta por dos años y deportación a Cuba.

“Iba a Florida, ahí vive una tía, en Cuba deje a mis padres y a mi esposa, como muchos cubanos, quiero una mejor vida para mi familia; yo me voy a entregar a las autoridades migratorias, ya me dijeron que pasare hasta dos años en la cárcel y al final, me van a deportar a mi país”, dijo Ernesto.

A las 17:30 horas del jueves 12 de enero, un grupo de 16 cubanos llegaron a las instalaciones del Puente Internacional I en lado americano. Iban a pedir asilo, como otros miles, que durante años lo hicieron con el beneficio de la ley “Pies Mojados/Pies Secos”.

Sin embargo, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza les explicó que ya no estaba en vigor esa ley, que si permanecían en territorio norteamericano serian detenidos, encarcelados y deportados, por lo que optaron por regresar a Nuevo Laredo.

Durante la mañana y parte de la tarde del viernes, el grupo de cubanos, integrado por hombres y mujeres, que han viajado por más de 10 países hasta llegar a la frontera, trataban de cruzar hacia Estados Unidos, sin poder creer que estuvieron a una hora de lograr el “sueño americano”.

El operativo de CBP se mantiene en la guardarraya del Puente Internacional I, para informar a los cubanos el riesgo de cruzar sin documentos, ya sin el beneficio de la ley, que el jueves fue derogado por el presidente Barak Obama.

Por esta frontera, cruzaban diariamente un promedio de 40 a 50 migrantes cubanos, que ingresaban a México a través de Chiapas, recibiendo un permiso temporal por 20 días, para su trayecto hasta cruzar a Estados Unidos.