Cuba sin la dinastía Castro en el poder

CUBA.-El próximo 19 de abril habrá sucesión de gobierno en Cuba, se confirmará el cambio generacional, aunque no de línea política, en el Consejo de Estado. Por primera vez en décadas, la dirección del Gobierno, del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) no estará en manos de un hombre con apellido Castro Ruz.

Mientras algunos analistas destacan que el impacto será importante, en las calles sigue la impresión de que no cambiará “nada”, de que el principal problema es el económico y que cada uno debe arreglárselas de manera individual para mejorar sus ingresos.

Lo concreto es que el general Raúl Castro Ruz, de 86 años, dejará por decisión propia la jefatura del Gobierno. Pero su salida no es completa, pues continuaría manejando el poder como primer secretario del PCC, el único partido legal, hasta que en 2021 se realice el congreso partidista. Y si no renuncia a su escaño, continuará como parlamentario hasta el 2023.

Además del hermano menor de Fidel Castro, cabe esperar que otros líderes de la “generación histórica”, como José Ramón Machado Ventura, número dos del PCC, o el comandante Ramiro Valdés, si no salen elegidos para el Consejo de Estado –órgano colectivo que representa a la (Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba) ANNP entre periodos de sesiones–, sigan también como diputados.