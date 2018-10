Cuauhtémoc Blanco va a misa antes de tomar posesión como gobernador

CUERNAVACA.- El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ingresó a las 8:10 a una capilla de la catedral de Cuernavaca para recibir la bendición en su nuevo cargo como gobernador de Morelos para el periodo 2018-2024. A su lado caminó su señora esposa con su hijo en brazos, y del otro lado iba José Manuel Sanz Rivera, su hombre de mayor confianza y quien lo acompaña desde su etapa como futbolista profesional. La misa es oficiada por el vicario Tomás Toral Nájera.

Sin embargo, parte de su gabinete podría esperar para rendir protesta porque el grupo de Morena y las fracciones parlamentarias del PRD y PSD en el Congreso de Morelos bloquearon ayer la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, promovida por la bancada del PT, cuyos cambios consideraban añadir atribuciones a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, la cual encabezaría José Manuel Sanz Rivera.

La iniciativa pretende, entre otras cosas, arrogar facultades a la Jefatura de la Oficina para llevar la relación política con los poderes del estado, municipios y Federación; coordinar la integración y operación de la administración pública estatal, así como orientar y supervisar las políticas, planes, programas y proyectos del ejecutivo estatal. La mayoría de esas funciones las tiene hasta ahora la Secretaría de Gobierno.

Las negociaciones del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, con los cinco legisladores de Morena, una del PRD y otra del PSD, iniciaron desde el jueves pasado para integrar la iniciativa en la orden del día pero los cabildeos no tuvieron resultados satisfactorios.

Hasta el domingo por la tarde las bancadas del PES y PT buscaron convencer a sus homólogos de Morena, PRD y PSD de aprobar la iniciativa de ley pero no lo lograron, por lo que no reunieron los 14 votos necesarios para aprobar una iniciativa de reforma. El PES y PT con sus aliados reúnen 13 de los 20 votos que tiene el Congreso de Morelos, y no hacen mayoría efectiva. Con el fracaso en las negociaciones, la iniciativa fue sacada del orden del día hasta nuevo aviso.

El domingo la tribuna legislativa fue escenario de un desencuentro verbal entre la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, y la coordinadora de Morena, Keila Figueroa Evaristo, por los nulos acuerdos para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Rodríguez Ruiz acusó que detrás del PT se encuentra la mano del exsenador Rabindranath Salazar para manipular a la bancada de Morena y poner el pie al gobernador Cuauhtémoc Blanco, lo cual negó Keila Figueroa y acusó a su homóloga del PT de haber pedido el voto hace seis años para el ex gobernador Graco Ramírez a quien hoy vilipendia.

Al final la iniciativa no pasó y será hasta mañana martes cuando las bancadas parlamentarias revisen y discutan el contenido de la propuesta de reforma.